MWC 2017: Oppo, zoom ottico 5x per smartphone

L'annuncio di Oppo al MWC 2017 non ha riguardato nuovi dispositivi, bensì un inedito sistema dedicato alla fotografia mobile: si chiama 5x Dual Camera Zoom e, come si può intuire già dal nome, è una tecnologia che permette di integrare uno zoom ottico 5x sugli smartphone, senza alcun tipo di compromesso in termini di ingombro. Questo permette di ottenere scatti nitidi e ben definiti (grazie alla stabilizzazione) anche con soggetti distanti, senza ricorrere a interpolazione o artifici di altro tipo che causano un deterioramento in termini di qualità del risultato finale. Il modulo ha uno spessore complessivo pari a 5,7 mm e sarà integrato nei prossimi device del produttore.