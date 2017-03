MWC 2017: il proiettore smart Sony Xperia Touch

Un proiettore smart, così potrebbe essere definito Sony Xperia Touch, device in mostra al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Può trasformare qualsiasi superficie in una sorta di display touchscreen con diagonale compresa tra 23 e 80 pollici, luminosità 100 lumen e contrasto 4000:1. Ricca la dotazione hardware: 3 GB di RAM, memoria interna da 32 GB, slot microSD, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, porte USB Type-C e micro-HDMI, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, sensori di luce ambientale, temperatura, umidità e prossimità. Il sistema operativo scelto è Android, nella sua versione 7.0 Nougat. Sul mercato a partire dalla primavera, il prodotto sarà in vendita al prezzo di 1.499 euro.