MWC 2017: Samsung Galaxy Book con Windows 10

Due tablet con sistema operativo Windows 10 e votati alla produttività: i nuovi Samsung Galaxy Book, presentati in occasione dell'evento Mobile World Congress 2017 di Barcellona, hanno display da 10,6 e 12 pollici. L'edizione più grande integra un processore Intel Core i5, mentre per l'altra è stato scelto un Core m3. In entrambi i casi è prevista la dotazione di una tastiera fisica e il pieno supporto all'utilizzo del pennino S-Pen per scrivere o prendere appunti direttamente sullo schermo. Per chi desidera connettersi a Internet in mobilità saranno offerte anche versioni con modulo LTE integrato.