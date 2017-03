MWC 2017: Samsung Galaxy Tab S3, il design

L'interfaccia Grace UI che personalizza il look di Android 7.0 Nougat rende Samsung Galaxy Tab S3 un tablet pronto per chi desidera essere produttivo anche in mobilità. Una vocazione confermata dalla presenza della tastiera magnetica e dalla possibilità di utilizzare il pennino S-Pen per disegnare o prendere appunti direttamente sullo schermo.

Presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, il dispositivo sarà in vendita a partire da fine marzo al prezzo di 799 euro nella versione equipaggiata con modulo LTE. Dal punto di vista delle specifiche, il display da 9,7 pollici ha risoluzione QXGA (2048x1532 pixel) e supporta la visione di contenuti in modalità HDR, mentre il processore è uno Snapdragon 820 affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna per lo storage espandibili con schede microSD.