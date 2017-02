MWC 2017: lo smartphone BlackBerry KEYone

Tastiera fisica full QWERTY e display touchscreen da 4,5 pollici con aspect ratio 3:2. BlackBerry KEYone nasce con l'intento di offrire il meglio dei due mondi. Lo smartphone (già noto con il nome in codice Mercury), realizzato e commercializzato dal gruppo TCL Communications, è stato presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Il sistema operativo scelto è Android 7.1 Nougat, arricchito da applicazioni e servizi come BlackBerry Hub, BlackBerry Messenger e DTEK. L'arrivo sul mercato è fissato per il mese di aprile, in contemporaneo su tutti i mercati: in Italia costerà 599 euro.