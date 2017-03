MWC 2017: Sony Xperia Ear Open-style CONCEPT

Auricolari con tecnologia open-ear, ovvero che permettono di ascoltare la musica e le notifiche audio provenienti dallo smartphone senza bloccare ed escludere i suoni provenienti dal mondo esterno, con integrazione dell'assistente personale Agent per l'esecuzione dei comandi vocali e per il riconoscimento dei movimenti della testa. Sono le cuffie Xperia Ear Open-style CONCEPT mostrate da Sony al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Come si può intuire dal nome stesso, il dispositivo non è ancora pronto per il mercato. Nessuna informazione nemmeno sul prezzo di commercializzazione.