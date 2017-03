MWC 2017: Sony Xperia XA1 e la fotografia mobile

Il sensore Exmor RS equipaggiato sul retro di Sony Xperia XA1 (e del modello più grande XA1 Ultra da 6 pollici Full HD) è il principale punto di forza dello smartphone, annunciato a Barcellona in occasione del Mobile World Congress 2017. Un telefono che, dunque, strizza l'occhio agli appassionati della fotografia mobile. XA1 offre inoltre un display edge-to-edge da 5 pollici HD, processore octa core MediaTek Helio P20, 3 GB di RAM e memoria interna da 32 GB, tutto racchiuso in un telaio realizzato in alluminio. Il dispositivo sarà in vendita a partire da aprile al prezzo di 299,99 dollari.