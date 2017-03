MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium, 4K e HDR

Il nuovo smartphone top di gamma Sony ha fatto il suo debutto al MWC 2017 di Barcellona: è il modello Xperia XZ Premium, che punta tutto sulla multimedialità. Il display Triluminos da 5,5 pollici ha risoluzione 4K e supporta la visualizzazione di contenuti HDR, mentre la fotocamera posteriore da 19 megapixel (con sensore Exmor RS) è in grado di registrare video in super slow motion a 960 fps in formato HD. Buona anche la batteria, con capacità pari a 3.230 mAh. Completano la dotazione tecnica il processore octa core Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Lato software, si segnala la presenza del sistema operativo Android 7.1 Nougat al lancio.