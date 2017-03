MWC 2017: Sony Xperia XZs, video a 960 fps

Lo smartphone Sony Xperia XZs presentato al MWC 2017 di Barcellona condivide buona parte della scheda tecnica con il top di gamma XZ Premium, compresa la fotocamera posteriore da 19 megapixel (sensore Exmor RS) che può registrare video a 960 fps (risoluzione HD, 30 fps) per riprodurli in super slow motion. Il display è da 5,2 pollici Full HD, il processore uno Snapdragon 820 affiancato da 4 GB di RAM, la memoria interna offre 32 o 64 GB per lo storage e la batteria ha una capacità pari a 2.900 mAh. Tre le colorazioni della scocca disponibili: Ice Blue, Warm Silver e Black. Il lancio è fissato per il mese di aprile, al prezzo di 699,99 dollari.