MWC 2018: Creating a Better Future

Il Mobile World Congress 2018 chiude i battenti. La più grande fiera dell'anno per il settore ha ospitato numerosi annunci, relativi a prodotti che vedremo sul mercato da qui ai prossimi mesi. Lo slogan scelto per l'edizione è già di per sé piuttosto esplicativo per comprendere quale sia la direzione intrapresa dall'universo mobile e dai suoi protagonisti: "Creating a Better Future". Siamo in una fase di allestimento, di creazione, di transito e metamorfosi. Stiamo gettando le basi per il futuro che verrà. L'avvento del 5G fungerà da scintilla e da volano per l'innovazione, spalancando le porte a un'epoca del tutto nuova.