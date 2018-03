MWC 2018: DOCOMO mostra le potenzialità del 5G

Al Mobile World Congress 2018 è stata riservata grande attenzione al 5G e alle enormi potenzialità di questa nuova tecnologia, che entro pochi anni rivoluzionerà letteralmente l'universo mobile e il modo di intendere la connettività. In questa demo, l'operatore giapponese DOCOMO mette in comunicazione un operatore e un robot, facendo sì che l'automa possa replicare i movimenti dell'essere umano con precisione e in tempo reale, sfruttando proprio il trasferimento delle informazioni su un network di prossima generazione. È solo una delle innumerevoli possibili applicazioni del 5G.