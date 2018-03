MWC 2018: Huawei MateBook X Pro e MediaPad M5

MateBook X Pro e MediaPad M5: queste le novità annunciate da Huawei al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Il primo è un notebook con sistema operativo Windows 10 che per primo introduce nella categoria un display FullView: questo grazie allo spostamento della webcam all'interno della tastiera, attivabile con la semplice pressione di un pulsante, così da poterla nascondere quando non necessaria e garantirsi il massimo livello di protezione della privacy. Il secondo è invece un tablet con piattaforma Android declinato in due edizioni, da 8,4 e 10,8 pollici, adatto alla riproduzione dei contenuti multimediali e alla produttività in movimento grazie alla tastiera fisica abbinata.