NBA VR: il basket americano e la realtà virtuale

L'applicazione NBA VR per Android porta lo spettacolo del grande basket americano nel mondo della realtà virtuale. È compatibile con gli smartphone e i visori che supportano la tecnologia Daydream di Google, ad esempio i modelli della linea Pixel e il Daydream View. Fra i contenuti proposti figurano le azioni delle partite da riguardare con un punto di vista in soggettiva, in modo totalmente immersivo e coinvolgente, nonché gli interventi da parte di alcune delle leggende che hanno segnato la storia della National Basketball Association: il primo è Robert Horry, stella di Lakers e Spurs.