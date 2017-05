Nest Cam IQ, la videosorveglianza intelligente

Equipaggiata con un sensore da 8 megapixel che acquisisce immagini in formato 4K, possibilità di effettuare uno zoom digitale 12x e supporto alla tecnologia HDR, la nuova Nest Cam IQ è una videocamera dedicata alla sorveglianza degli ambienti interni che offre funzionalità intelligenti come l'identificazione automatica dei volti e l'interazione vocale con chi si trova in casa. Evoluzione del modello Cam Indoor, fa il suo ingresso nel catalogo Nest al prezzo di 349 euro. La fase di pre-ordine inizierà il Italia il 13 giugno, con la consegna delle unità prevista entro la fine dello stesso mese.