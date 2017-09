Nest Hello: campanello intelligente per smart home

Hello è la new entry del catalogo Nest, un campanello smart per la casa, che può inquadrare i visitatori dalla testa ai piedi. Non mancano microfono e altoparlante per interagire a voce tramite smartphone, un LED che indica lo stato di funzionamento e il modulo Bluetooth utile per la connessione con i dispositivi mobile. Il software di bordo invia notifiche e immagini al dispositivo dell'utente non appena qualcuno si avvicina senza suonare. Non manca infine il supporto al riconoscimento facciale. Debutterà sul mercato negli Stati Uniti e inizio 2018 e successivamente in Europa.