Nest Learning Thermostat arriva in Italia

Il termostato intelligente di Nest arriverà in Italia, insieme alle videocamere per la sorveglianza Cam Outdoor e Cam Indoor, il 15 febbraio. Il dispositivo non solo permette agli utenti di regolare la temperatura degli ambienti anche da remoto, tramite app, ma impara le abitudini di chi vive lo spazio domestico e ottimizza il risparmio energetico basandosi su informazioni come le previsioni meteo, l'umidità e persino l'intensità del vento. Il prezzo di Nest Learning Thermostat è fissato in 249 euro, con la possibilità di acquistare separatamente il supporto per appoggiarlo su qualsiasi mobile a 39 euro.