Nest Secure: l’allarme della casa diventa smart

Secure è la soluzione progettata da Nest per la sicurezza della casa: un sistema d'allarme avanzato e intelligente. Tre le componenti alla base del suo funzionamento: il dispositivo Guard con tastierino numerico, Detect per rilevare porte e finestre aperte o movimenti nelle stanze e Tag che è sostanzialmente un chip NFC da agganciare al portachiavi per abilitare o disabilitare il sistema. Il prezzo del bundle è 499 dollari (l'arrivo in Europa è previsto per il 2018), con la disponibilità prevista per il mese di novembre. Detect e Tag possono poi essere acquistati separatamente a 59 e 25 dollari.