Nest Thermostat E: economico, per tutti

La E di Nest Thermostat E sta per Everyone. La rivisitazione in chiave low cost del termostato intelligente si pone l'obiettivo dichiarato di semplificare l'esperienza di utilizzo rendendola accessibile a tutti, anche dal punto di vista economico. Viene proposta al lancio negli Stati Uniti al prezzo di 169 dollari. Il display diventa completamente bianco, la cornice circolare di policarbonato e le informazioni visualizzate ridotte al minimo. Scompare il sensore far-field activity, mentre rimangono del tutto invariate le funzionalità dedicate a controllo remoto e risparmio energetico.

