Nest x Yale, la serratura smart

Una serratura smart per la casa intelligente: niente più chiavi, con Nest x Yale la porta si apre con lo smartphone oppure digitando un codice segreto. Se ne possono configurare fino a 250, attivabili anche in specifiche fasce orarie, così da consentire l'accesso allo spazio domestico a familiari, amici, ospiti, addetti alle pulizie e così via. Il dispositivo è stato presentato in occasione dell'evento Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas e arriverà sul mercato entro il primo trimestre dell'anno. Andrà a integrarsi in modo profondo con l'ecosistema Nest, così da poter controllare da remoto il suo funzionamento.