Netflix e il fenomeno del cheating

Nel mondo dello streaming, il "cheater" è il "traditore seriale", colui che oltre a condividere la visione delle serie TV con il proprio partner, si concede qualche scappatella digitale. Una nuova forma di infedeltà, che rischia di mettere in discussione anche le coppie più affiatate e consolidate. Un fenomeno sempre più diffuso, secondo Netflix, che in questo divertente filmato suggerisce i metodi per farla franca e non essere scoperti: creare un profilo fittizio da cancellare subito dopo una sessione di binge-watching, nascondere lo smartphone tra le pagine tagliate di un libro o addirittura inscenare la propria morte.