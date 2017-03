Netflix: un coach DIY per il fitness

Il colosso dello streaming e del binge-watching pensa anche al fitness e al benessere dei suoi utenti, con una particolare e curiosa invenzione: si tratta di un dispositivo basato su Arduino, da costruire in modo autonomo, che permette di allenarsi mentre si gustano le proprie serie Netflix preferite. Si connette via Bluetooth allo smartphone o al tablet e, sfruttando l'accelerometro integrato, rileva i movimenti in tempo reale. Una sorta di personal trainer, insomma, con la voce dei protagonisti di show come Bojack Horseman, Unbreakable Kimmy Schmidt, Ultimate Beastmaster e The Crown per fare alcuni esempi.