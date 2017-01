Netflix: download dei contenuti offline su microSD

Film, show ed episodi delle serie televisive in streaming su Netflix, a partire da oggi, possono essere scaricati anche nelle schede microSD di smartphone e tablet (oltre che nella memoria interna) con sistema operativo Android, grazie ad una nuova funzionalità introdotta con l'aggiornamento alla versione 3.14 dell'app ufficiale. In questo modo, la piattaforma compie un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso nel novembre scorso, con l'aggiunta del supporto alla modalità offline, particolarmente utile per chi si trova spesso in viaggio o in zone con una copertura di rete non ottimale.