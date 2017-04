Netflix: addio alle stelle, arrivano i pollici

Una piccola rivoluzione fa il suo ingresso in Netflix: via il sistema di rating basato su una scala a cinque stelle, arrivano i pollici, alzato e verso. Per la piattaforma di streaming, questo tipo di approccio è più semplice e intuitivo, inoltre consentirà di fornire consigli e suggerimenti maggiormente precisi sui contenuti da guardare, direttamente nella home degli utenti. La valutazione con le stelle associata a ogni titolo sta per essere sostituita da una percentuale di compatibilità, una stima calcolata dagli algoritmi di quello che potrebbe piacere, basata sui gusti personali e non più sulla popolarità globale dei contenuti.