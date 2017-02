New Balance RunIQ, uno smartwatch per lo sport

New Balance RunIQ è il primo smartwatch commercializzato dal marchio statunitense, noto in tutto il mondo per le calzature sportive. Si tratta di un dispositivo rugged, dunque resistente alle intemperie e all'acqua (fino a 50 metri di profondità), con modulo GPS per un monitoraggio preciso dell'attività fisica. Dal punto di vista delle specifiche, integra un processore Atom, 512 MB di RAM, 4 GB di memoria interna e una batteria che garantisce un'autonomia pari a 24 ore (se non si utilizzano geolocalizzazione e cardiofrequenzimetro). L'orologio, basato sulla tecnologia del sistema operativo Android Wear, è progettato in collaborazione con Google, Intel e Strava: in vendita anche in Italia, costa 375,00 euro.