Il nuovo New Nintendo 2DS XL

Una nuova console portatile sta per fare il suo ingresso nel catalogo della grande N, a pochi mesi di distanza dall'esordio della piattaforma Switch: si tratta del New Nintendo 2DS XL, che debutterà ufficialmente il 28 luglio in tutta Europa (negli USA costerà 149,99 dollari). Due le colorazioni fin da subito disponibili: nero-turchese e bianco-arancione. L'handheld è caratterizzato da un design a conchiglia, con schermi delle stesse dimensioni di quelli della variante 3DS. A differenza di quest'ultima, però, non supporta il 3D. Non manca invece il sensore NFC per la compatibilità con le carte e le statuette amiibo.