Niantic annuncia Ingress Prime

Prime è il titolo del corposo aggiornamento che il team di Niantic (nato come startup interna a Google e ora indipendente) rilascerà nel corso del 2018 per Ingress, il suo gioco mobile basato sulla realtà aumentata lanciato nel 2012. Le dinamiche del gameplay rimarranno pressoché invariate, ma miglioreranno comparto grafico e narrazione. Questo il teaser trailer pubblicato dalla software house. Prevista anche la realizzazione di una serie animata che racconterà retroscena e dettagli inediti sul mondo di Ingress, un titolo capace di conquistare milioni di utenti in tutto il mondo.