Nikon D850, tutte le caratteristiche in un video

Il sensore full frame da 45,6 megapixel e il processore d'immagine EXPEED 5 si uniscono al sistema autofocus a 153 punti (lo stesso presente sull'ammiraglia D5) per prestazioni senza compromessi. La nuova Nikon D850 fa il suo ingresso nel segmento reflex proprio quando il gruppo festeggia i suoi 100 anni di storia. Tra le caratteristiche più interessanti si segnalano la registrazione video in 4K senza fattore di ritaglio (8K in modalità timelapse) e il telaio progettato per resistere alle intemperie. L'arrivo sul mercato è fissato per il mese di settembre, al prezzo di 3.799 euro per il solo corpo macchina.