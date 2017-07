Nikon D850 e la registrazione video timelapse in 8K

Confermato lo sviluppo della Nikon D850: sarà la fotocamera che andrà a raccogliere l'eredità del modello D810 (introdotto nel 2014) all'interno del segmento delle reflex equipaggiate con sensore in formato full frame. Nessuna specifica tecnica è stata confermata, se non la possibilità di registrare video in modalità timelapse con risoluzione 8K, come mostrato in questo teaser. L'annuncio ufficiale è previsto tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, con l'arrivo sul mercato del prodotto che invece potrebbe essere fissato entro l'anno. Al momento non ci sono indicazioni per quanto riguarda il prezzo.