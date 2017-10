Nintendo presenta Animal Crossing Pocket Camp

Uno dei brand Nintendo più apprezzati di sempre su console (in particolare DS e 3DS) sta per fare il suo debutto ufficiale in edizione mobile: il gruppo nipponico ha annunciato l'arrivo Animal Crossing Pocket Camp, che entro la fine di novembre verrà reso disponibile in download gratuito su smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS. Non mancherà ovviamente la possibilità di ricorrere agli acquisti in-app per sbloccare elementi e contenuti aggiuntivi. Considerando il successo ottenuto con Super Mario Run e di Fire Emblem: Heroes, sarà quasi certamente una nuova hit.