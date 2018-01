Nintendo Labo: accessori di cartone per Switch

Nintendo ne ha inventata un'altra: Labo è l'originale iniziativa messa in campo dalla grande N con l'obiettivo di estendere le modalità di interazione con la console Switch. Si tratta essenzialmente di alcuni accessori di cartone chiamati Toy-Con da montare, all'interno dei quali inserire i controller Joy-Con e lo schermo, così da dar vita di volta in volta a una tastiera da suonare, a una canna da pesca, al manubrio di una moto e molto altro ancora. I primi due kit saranno in vendita a partire da fine aprile. Sarà inoltre possibile scaricarli da Internet, stamparli e costruirli senza alcuna spesa.

