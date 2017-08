Nintendo presenta lo SNES Mini

Il nome completo è Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, ma tutti lo chiamano SNES Mini. È il nuovo oggetto del desiderio dei retrogamer, una riedizione in miniatura della console 16-bit che ha segnato un'epoca videoludica. Farà il suo debutto sul mercato il 29 settembre, con 21 giorni preinstallati (tra questi anche l'inedito Star Fox 2) e due controller presenti nella confezione. Il prezzo di vendita è fissato in 79,99 euro, ma le prime unità disponibili sono già andate a ruba. Tra le funzionalità offerte anche Rewind, che permette di riavvolgere il tempo per provare più volte le sezioni più difficili dei titoli.

Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System è oggi disponibile su Amazon a 79 €