Nintendo Switch: come funziona la console

Con Nintendo Switch sarà possibile giocare nella comodità del salotto di casa, connettendo il Dock al televisore tramite cavo HDMI, così come in mobilità, portando con sé il display touchscreen da 6,2 pollici e i controller Joy-Con (l'autonomia della batteria interna supera le sei ore). I più esigenti potranno acquistare separatamente il Pro Controller. La natura ibrida della piattaforma è la caratteristica sulla quale la grande N punta per conquistare i gamer. Il lancio di Switch è fissato per il 3 marzo, anche in Italia, al prezzo di 329,98 euro. È prevista anche una versione con Joy-Con colorati, rosso e blu.