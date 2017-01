Nintendo Switch: il display touch in azione

Nintendo Switch (in arrivo il 3 marzo a 329,98 euro) è una console ibrida, una piattaforma progettata per soddisfare le esigenze dei giocatori sia in salotto che in mobilità: basta infatti estrarre lo schermo dal dock collegato al televisore per portarlo con sé, come un piccolo tablet. Questo filmato mostra, per la prima volta, il display touchscreen da 6,2 pollici in azione, con una sessione di gameplay del titolo Skylanders Imaginators. Il pannello è di tipo capacitivo, basato sulla tecnologia TouchSense sviluppata da Immersione, e sembra poter garantire un'ottima reattività ai comandi.