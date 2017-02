Nintendo Switch, lo spot del Super Bowl

Nintendo Switch sarà protagonista anche del Super Bowl che andrà in scena il 5 febbraio, con uno spot realizzato appositamente per l'occasione (qui proposto nella sua versione estesa). Il filmato mette in evidenza la natura ibrida della console, che può essere collegata al televisore tramite un apposito dock oppure portata con sé in viaggio. Il video permette inoltre di dare uno sguardo al particolare sistema di controllo della piattaforma, composto dai Joy-Con che si possono sfruttare insieme o separatamente nel multiplayer. Switch arriverà anche in Italia il 3 marzo, al prezzo di 329,00 euro. Il brano musicale scelto come colonna sonora è “Believer” degli Image Dragons.