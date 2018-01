Nissan Brain-to-Vehicle: l’auto che legge la mente

Un sistema in grado di interpretare e anticipare le intenzioni del conducente, attraverso l'analisi degli impulsi cerebrali rilevati da sensori posizionati sul capo. È il progetto sperimentale Brain-to-Vehicle messo in campo dai ricercatori di Nissan, che rientra appieno in un percorso d'evoluzione intelligente e innovativa della mobilità. I veicoli saranno così capaci, ad esempio, di capire in quale direzione si intende svoltare o quando si sta per premere sul pedale dell'acceleratore. La tecnologia sarà presentata in occasione dell'evento Consumer Electronics Show 2018 in scena a Las Vegas.