Nissan IMx: 600 Km di autonomia e self-driving

Fino a 600 Km di autonomia dichiarata con una sola ricarica del pacco batterie in dotazione e un sistema avanzato per la gestione di ogni fase della guida autonoma, frutto dell'evoluzione dell'attuale tecnologia ProPILOT. Sono questi due degli aspetti che rendono Nissan IMx una delle concept car più interessanti tra quelle che mirano a segnare il futuro dei veicoli elettrici. All'interno dell'abitacolo, grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale, i passeggeri saranno in grado di controllare le funzioni della vettura attraverso semplici movimenti degli occhi oppure tramite gesture manuali, per un comfort totale.