Nissan JukeCam: dashcam e action camera

Una videocamera per le riprese a 360 gradi, in grado di fungere sia da dashcam quando installata sul cruscotto dell'automobile che da action cam (con autonomia pari a due ore) quando la si porta con sé, anche durante le imprese sportive grazie al supporto integrato per il fissaggio sul casco o sul manubrio: è la Nissan JukeCam, presentato dall'automaker con questo filmato in italiano. Il dispositivo è stato progettato grazie alla collaborazione con l'azienda 360fly specializzata in questo tipo di prodotti. Nel filmato è possibile vederlo in azione a bordo del crossover Nissan Juke.