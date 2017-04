Nissan LEAF AT-EV al Mongol Rally

La versione AT-EV (All Terrain) della Nissan LEAF è la prima auto elettrica a prendere parte a una sfida impegnativa come quella del Mongol Rally, competizione che andrà in scena la prossima estate snodandosi su un percorso lungo oltre 16.000 Km, tra il Regno Unito e la Mongolia. La vettura di basa su un modello di serie equipaggiato con batteria da 30 kWh, in grado di offrire un'autonomia sufficiente a coprire 250 Km con una sola ricarica. L'allestimento è stato curato dal team scozzese Plug In Adventures con cerchi in lega Speedline SL2 Marmora e pneumatici Maxsport RB3. Operata inoltre una modifica degli interni per ottimizzare il peso.