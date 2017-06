La tecnologia ProPILOT di Nissan LEAF

Non solo elettrica, ma anche intelligente. La nuova Nissan LEAF è equipaggiata con la versione 1.0 della tecnologia ProPILOT dedicata alla guida autonoma: per attivarla è sufficiente la pressione di un pulsante, con il sistema che va poi a gestire il movimento all'interno delle corsie, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza, regolando lo sterzo e agendo all'occorrenza su accelerazione o frenata. Un aiuto concreto per chi si trova al volante, che si inserisce appieno in un percorso di evoluzione sostenibile e innovativa della mobilità. La presentazione ufficiale arriverà nel corso dell'estate, mentre il debutto sul mercato italiano è atteso per il 2018.