Nissan presenta la tecnologia Rear Door Alert

Rear Door Alert è il nome della tecnologia integrata da Nissan sull'edizione 2018 di Pathfinder. Alcuni sensori identificano l'apertura delle portiere posteriori prima di iniziare il viaggio e, se non avviene altrettanto una volta giunti a destinazione, il veicolo emette un segnale sonoro per richiamare l'attenzione dell'automobilista. Un approccio semplice, ma potenzialmente in grado di salvare delle vite: le statistiche parlano di 37 bambini morti ogni anno perché abbandonati dai genitori sulle vetture parcheggiate al sole, a causa dell'ipotermia causata dalle temperature elevate all'interno dell'abitacolo.