Nokia 2: smartphone Android entry level

Fino a due giorni di autonomia con un sola ricarica, per Nokia 2. Lo smartphone, destinato alla fascia entry level del mercato, offre un display LCD da 5 pollici con risoluzione HD (1280x720 pixel). Lato hardware trovano posto un processore quad core Qualcomm Snapdragon 212 affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna espandibile con schede microSD fino a 128 GB. La fotocamera posteriore è da 8 megapixel, quella frontale per i selfie invece da 5 megapixel. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.1.1 Nougat e, restando in tema software, è presente l'intelligenza artificiale dell'Assistente Google.