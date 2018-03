L’edizione 2018 dello smartphone Nokia 6

Telaio unibody realizzato in alluminio 6000, lettore di impronte digitali posizionato sul retro, display da 5,5 pollici con risoluzione Full HD, processore octa core Qualcomm Snapdragon 630, 4 GB di RAM, 32 o 64 GB di memoria interna per lo storage e batteria da 3.000 mAh: sono queste le caratteristiche dell'edizione 2018 di Nokia 6. Lo smartphone, dotato al lancio del sistema operativo Android 7.1.1 Nougat, integra sul retro una fotocamera da 16 megapixel e sulla parte frontale una da 8 megapixel per i selfie. Il primo mercato a ricevere il nuovo prodotto di HMD Global sarà quello cinese.