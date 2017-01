Nokia 6 presentato da HMD Global

Prodotto da HMD Global e destinato (almeno inizialmente) solo alla Cina, Nokia 6 rappresenta il ritorno del marchio finlandese nel mercato degli smartphone. Un dispositivo con schermo Full HD da 5,5 pollici, processore octa core Snapdragon 430, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna per lo storage. Non mancano poi il sensore di impronte digitali dedicato all'autenticazione e la fotocamera posteriore da 16 megapixel. Il sistema operativo equipaggiato al lancio è Android 7.0 Nougat. Annunciato in occasione del CES 2017 di Las Vegas, il telefono debutta al prezzo di 1.699 yuan, pari a circa 230 euro.