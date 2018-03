Nokia 7 Plus con dual camera Carl Zeiss

Presentato da HMD Global al Mobile World Congress di Barcellona, lo smartphone Nokia 7 Plus vanta una doppia fotocamera posteriore con ottiche Carl Zeiss per l'acquisizione di immagini dalla qualità elevata senza ricorrere a soluzioni artificiose. Sulla parte frontale trova posto un display 18:9 da 6 pollici e la potenza di calcolo è garantita dal processore Snapdragon 660 che lavora in sinergia con 4 GB di RAM. La capienza della memoria interna si attesta invece a 64 GB con supporto a schede microSD. Curato nei minimi dettagli il design (guarda tutti i dettagli nella nostra MACRO): telaio in alluminio serie 6000 e rivestimento che favorisce il grip sulla cover.