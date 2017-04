I notebook Acer Aspire sotto la lente d’ingrandimento

Quattro modelli, differenti per dimensioni, specifiche tecniche e fascia di prezzo, ma tutti caratterizzati da un'eccellente qualità costruttiva: i nuovi notebook Aspire 1 (14 pollici), Aspire 3 (14 o 15,6 pollici), Aspire 5 (15,6 pollici) e Aspire 7 (15 o 17 pollici) di Acer offrono tutte le funzionalità del sistema operativo Windows 10 per essere produttivi in mobilità, strizzando l'occhio anche a chi cerca un portatile per l'intrattenimento. Arriveranno in Italia nel corso dell'estate, con diverse configurazioni hardware, tutte dotate di processori Intel Core di settima generazione per assicurare performance di fascia alta.

