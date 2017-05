Il notebook ASUS ZenBook Pro UX550

Presentato in occasione dell'evento Computex 2017 di Taipei, ASUS ZenBook Pro UX550 è un notebook con sistema operativo Windows 10 ed equipaggiato con un comparto hardware in cui spicca il display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD o 4K. Presenti anche processori Intel Core i5 o Core i7 (Kaby Lake), fino a 16 GB di RAM, diverse soluzioni per lo storage (fino a SSD da 1 TB), scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, porte USB 3.1, HDMI, altoparlanti Harman Kardon, tastiera retroilluminata e lettore di impronte digitali opzionale. Il prezzo di lancio fissato per la configurazione base è 1.299 dollari.