Le novità della tastiera SwiftKey 7.0

Importante aggiornamento rilasciato per la tastiera SwiftKey, una delle più utilizzate nell'ambito dei dispositivi Android: l'update alla versione 7.0 introduce diverse interessanti novità come la Toolbar per l'accesso rapido alle molte feature dell'applicazione. Rimangono inalterate tutte le caratteristiche che hanno contribuito al successo dell'app, come la predizione delle parole da digitare grazie all'impiego di un sistema basato sull'intelligenza artificiale, la scrittura rapida tramite swipe e la correzione automatica di errori o refusi. Si ricorda che l'applicazione è stata acquisita da Microsoft nel 2016.