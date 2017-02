Now TV: uno spot per l’HD

Sky punta su uno stile divertente per pubblicizzare l'arrivo dell'alta definizione sulla propria piattaforma Now TV. I film, gli episodi delle serie TV e gli show disponibili in streaming sono infatti in HD dall'inizio di febbraio. Lo spot paragona le immagini dei contenuti a un'opera di artigianato, da curare nei minimi dettagli, pixel per pixel, mischiando in modo ironico giapponese e italiano. Si ricorda che l'accesso all'opzione ha un costo pari a 2,99 euro al mese (oltre a quello dell'abbonamento), l'azienda ha lanciato alcune promozioni, sia per i nuovi sottoscrittori che per gli utenti già iscritti.