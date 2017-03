NuAns Neo Reloaded: oltre 600 combinazioni

Ciò che distingue NuAns Neo Reloader dagli altri smartphone in commercio sono le possibilità di personalizzazione della scocca: la cover posteriore è divisa in due parti indipendenti e ognuna può essere sostituita a piacimento dall'acquirente. Ce ne sono di realizzate in pelle, denim, sughero, legno, pietra e altri materiali, per un totale di combinazioni che supera i 600 abbinamenti. A differenza della versione Windows Phone vista al CES di Las Vegas, quella con Android 7.1 Nougat mostrata al MWC 2017 di Barcellona integra un modulo NFC per supportare i pagamenti con il servizio Android Pay di Google.