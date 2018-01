La nuova monoposto della Formula E

ABB ha mostrato le prime immagini delle nuove monoposto che daranno vita al campionato di Formula E, in attesa della presentazione ufficiale che andrà in scena nel mese di marzo al Salone di Ginevra. La realizzazione è affidata alla francese Spark, con un design futuristico rispetto alle versioni viste in pista in passato. Aumenterà anche la potenza sprigionata dal motore elettrico a bordo: da 200 kW a 250 kW, per raggiungere velocità di punta più elevate e ottenere una maggiore accelerazione. Ne guadagnerà lo spettacolo. Automaker come Audi, Jaguar e BMW già partecipano alla competizione, con Mercedes-Benz e Porsche che si uniranno presto alla griglia di partenza.